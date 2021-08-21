Son dakika: Avrupa’nın en büyüğü olacak: 1 yılda 1 milyon üretim! Başkan Erdoğan hizmete açmıştı

EKONOMİYE, BİLİME VE ÇEVREYE KATKI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ve Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yerlileşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirilen en önemli projeler olarak öne çıktı. Toplam 1.4 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen iki dev projenin enerji ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretilmesinin yanı sıra yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve yaklaşık 400 milyon dolar tutarında döviz çıkışının önüne geçerek ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sağlayacak."

CEMAL KALYONCU: ÜRÜN VE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEĞİZ

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının kuruluşunun 1. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Tam 1 yıl önce Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtığımız fabrikamız bu kısa sürede gerçekten önemli bir mesafe kat etti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmayı hedefledik. 100'den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev yaptığı Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık. Fabrikamız 1. yaşına girerken 1 milyon panel üretti. Bunun yanı sıra M10 model üretimine ve satışına başladık. Üretilen 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanıldı. Hem ürün hem de teknoloji tarafında ihracat hedeflerimiz ve bu yönde giderek artan bir talep söz konusu. Kalite ve verimliliği ön planda tuttuğumuz fabrikamızda başlangıçta 500 megavat olan üretim kapasitesini de bin 200 megavata çıkardık. Kapasite artışıyla birlikte bin 400 olan çalışan sayımız da 2 bin 100'e ulaşacak. Fabrikamızın ve santralimizin 1. yaşını kutluyor, fabrikamızın kurulmasında ve elde ettiği başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.