Altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? Güncel çeyrek altın gram altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altını yüzde 0,62 artışla günü 485,20 liradan kapattı. Çeyrek altın 786.00, Cumhuriyet altını 3.217.00 TL'den satıldı. Peki altın fiyatları düşecek mi çıkacak mı? İşte kritik FED toplantısı sonrası piyasalardaki beklentilerin detayları...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 artışla 485,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 786,00 lira, Cumhuriyet altını 3.217,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 485,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Alış Satış Alış Satış PERŞEMBE CUMA
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)482,00 482,20 485,00 485,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.176,00 3.197,00 3.196,00 3.217,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 440,00 444,00 442,30 446,30
Lira(Tam) Ziynet 3.104,00 3.124,00 3.123,00 3.143,00
Yarım Ziynet 1.552,00 1.562,00 1.562,00 1.572,00
Çeyrek Ziynet 776,00 781,00 781,00 786,00
FED TOPLANTISI BEKLENİYOR
Altın, döviz ve hisse senedi yatırımcılarının gözü bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacak yapacak. Konuşma öncesi küresel piyasalarda yön arayan karışık bir görünüm izlenirken, Powell'ın vereceği mesajlarda gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak.
3 KRİTİK MADDE
1. Toparlanma mesajı: Fed pandemi döneminde ekonomiyi desteklemek amacıyla para musluklarını açtı. Powell'ın ekonomide toparlanma güçleniyor mesajı vermesi demek burada, piyasalarda artık varlık alımlarının azaltılması yaklaşıyor anlamı taşıyor.
2. Enflasyon ve istihdam mesajı: Fed'in para politikasında genişlemeci adımlarını sürdürmesi nedeniyle ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde yer alıyor. Powell'ın yapacağı açıklamada 'Enflasyon geçici' mesajı çıkarsa bu durum, genişlemeci adımların bir müddet daha devam edeceği anlamı taşıyor. İstihdam konusuna değinecek olursak, bu verinin istenilen seviyede olmadığını vurgulanırsa yine genişlemeci adımların bir müddet daha devam edeceği anlamı ortaya çıkıyor. Tam tersi durumlarda ise sıkılaşma adımları iyiden iyiye geliyor demektir.
3. Covid-19 süreci: Piyasalarda konuşulan bir diğer konuda Delta varyantı meselesi. Powell yapacağı konuşmada, vaka sayıları ve Covid-19 sürecinin piyasalarda yarattığı belirsizlik sürüyor mesaj verirse, yine genişlemeci para politikalarının bir müddet daha devam edeceği algısı ortaya çıkabilir.
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