Kırtasiye alışverişinde özel okul şoku! Piyasada 100 özel okulda 1200 TL

Özel okulların kırtasiye ürünlerinin fiyatlarını çok yüksek tuttuğunu söyleyen kırtasiyeci Umut Taşyiyen, "Piyasada üç kalite ürün var. Bir ilkokul öğrencisinin birinci kalite kırtasiye masrafları 350-400 TL tutar. Bu rakam ikinci kalitede 200- 250 TL olurken üçüncü kalitede 100-150 TL arasında bir öğrencinin tüm kırtasiye masrafları karşılanır. Bu tutarlarla 5-6 adet defter, resim defteri, kurşun kalem, silgi, kalem tıraş, sulu, kuru ve pastel boya gibi ihtiyaçları karşılamak mümkün" diye konuştu.

Özel okullarda velilerin tepkisine neden olan önemli giderlerden biri de yemek. Bazı okullarda yemek ücretleri 10 bin lirayı aşıyor.