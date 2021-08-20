Yerli Kalaşnikof görücüye çıktı! O ülkelerden yoğun talep var



TIRLAR X-RAY'LE ARANACAK

IDEF'te sergilenen milli tarama sistemi MİLTAR ile uyuşturucu, silah ve patlayıcı maddeler sınırdan geçen kamyon ve tırlar dev bir X-ray cihazı ile aranacak. Savunma Sanayi Başkanlığı projesi olarak üretilen MİLTAR'lar yılsonunda Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce kullanılmaya başlanacak. Sistem ilk olarak İzmir Alsancak'ta kullanıma girecek. MİLTAR'lar ile sınırlardaki araç ve konteynerler fiziki müdahale olmadan kontrol edilerek beyana aykırı ve yasadışı eşya ticareti ile ülke ve kamu güvenliğini tehdit edecek eşyaların yurda girişi engellenecek. Bir saatte 4 buçuk metre yükseklik, 2.6 metre genişlik ve 20 metre uzunluktaki 20 araç tarama kapasitesine sahip olacak sistem, her türlü hava koşulunda 7/24 faaliyet gösterebilecek. İnsan sağlığını gözeten teknoloji ile donatılan MİLTAR kaçak eşya, uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti ile organik ve inorganik maddelerin ayrımını yapabilecek.