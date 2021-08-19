Altın alınmalı mı satılmalı mı? Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da açıkladı

Altın piyasalarında dalgalanma sürüyor. İnişli çıkışlı eğilimde olan altın için yatırımcılar "Altın alınmalı mı satılmalı mı?" sorusunu soruyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden kritik 490 bandının üzerinde kendini attı. A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, gram altın ve ons altın üzerinde kritik teknik değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için teknik analiz yapmanın kolay olmadığı belirten Paksoy, "Neticede ons altın ve dolar/TL'yi belli bir çarpanla ilerletip gram altın fiyatına ulaşıyoruz" diye konuştu.

ALTIN İÇİN KRİTİK MESAJ

Geçtiğimiz günlerde gram altın fiyatları için 460-470 liralar görüldüğünü belirten Paksoy, "Gram altın fiyatları tam 200 günlük hareketli ortalamasına çarpıp döndü. 500 lira seviyesi yukarıda pivot. Demek ki 500 lira altında kaldıkça gram altın tarafında kaldıkça 450-490 seviyeleri kademeli alım bölgesi" dedi.