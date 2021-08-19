Bu mesleklerde çalışanlar dikkat: Erken emeklilik için 8 formül!

Çalışanların en büyük hayali emekli olmak. Emeklilik için ise ilk sigortalı olunan tarihten sonra belli bir süre geçmesi ve işe giriş tarihine göre belirlenen prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çekmek mümkün. 8 önemli imkan var: