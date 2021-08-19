Bu mesleklerde çalışanlar dikkat: Erken emeklilik için 8 formül!
Erken emekli olmak için birçok parametreye dikkat etmeniz gerekiyor. Emekli olmak için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartını tamamlamak zorundasınız. Ancak bazı durumlar emeklilik tarihini erkene çekiyor... Bu mesleklerde çalışan erken emekli olur. İşte erken emekli olmanın yolları...
Çalışanların en büyük hayali emekli olmak. Emeklilik için ise ilk sigortalı olunan tarihten sonra belli bir süre geçmesi ve işe giriş tarihine göre belirlenen prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çekmek mümkün. 8 önemli imkan var:
ASKERLİK YAŞI ERKENE ÇEKİYOR:
Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekiyor hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye alıyor. Bazı durumlarda 1 gün borçlanma bile 1 yaş kazandırabiliyor.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA ÇİFTE KOLAYLIK:
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin 1 Ekim 2008 sonrasındaki primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor.
10 YIL PRİM YETİYOR:
'Kısmi emeklilik' denilen yöntemde, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl ve 3600 gün prim ile emekli olabiliyor. Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'a kadar çıkabiliyor. Daha sonra sigortalı olanlar için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.
RAPOR ALANA MAAŞ:
Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak 1800 günü olanlar bu imkandan yararlanıyor. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için sigortalılık süresi aranmıyor, 1800 gün prim yetiyor.
VERGİ İNDİRİMİYLE YAŞ ŞARTI YOK:
Engelli çalışan en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldığında yaş şartına bakılmadan 15 yıl-3600 günden başlayarak işe giriş tarihine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor.
ANNE 2160 GÜN KAZANIYOR:
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanma imkanı bulunuyor. Burada tek şart, annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
ERKEN YAŞLANANA AYLIK:
Gerek hizmet akdi ile çalışan sigortalılara gerekse kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara erken yaşlandığı Sağlık Kurulu'nca tespit edildiği takdirde, 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor.
BU MESLEKLERE DİKKAT:
Fiili Hizmet Süresi Zammı ile madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi meslekleri yürütenler sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Yani 1 yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi 3 ay geri çekiliyor.
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