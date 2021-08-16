Hükümet ile memurlar arasındaki zam pazarlığında kritik hafta

"2021 yılı Temmuz ayı enflasyonu 1.80 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Daha ilk ayda ikinci dönem için verilen yüzde 3'lük zammın 1.80'i eridi gitti. Daha 5 ay var, kalan yüzde 1.20 de Ağustos ayında biter, ondan sonra 4 ay ne yapacağız... Her ay bu farklar devamlı üst üste gelerek, küçük küçük maaşımızı eritecek. Defalarca ifade ettiğimiz gibi enflasyon farkı aslında sıfır zam demektir. Emeklilere enflasyon kadar zam yapıldığında alım güçleri artmıyor. Biz gelirimizin gerçek anlamda yükselmesi için gerçekleşen enflasyonun üzerinde bir zam verilmesini istiyoruz."