25 Ağustos 2021, Çarşamba
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3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Toplu sözleşme ile yapılacak zammın yanı sıra memurların heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili yeni açıklama geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.08.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 17:03
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