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Haberler Galeri 3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Toplu sözleşme ile yapılacak zammın yanı sıra memurların heyecanla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili yeni açıklama geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 14.08.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 17:03
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3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son durum nedir? Hükümet, milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 2022-2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin teklifini açıkladı. Bu zammın yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de 3600 ek gösterge oldu. Hem maaşları hem de emekli ikramiyesini artıracak olan 3600 ek gösterge konusu hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 3600 ek göstergenin hangi tarihte çıkacağı henüz bilinmiyor. Ancak toplu sözleşme kapsamında gündeme gelen 3600 ek göstergenin ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor. 3600 ek göstergenin bu sözleşme döneminde bir karara bağlanmasını öngörülüyor.

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3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir."

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3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE İLE HEM GELİR HEM İKRAMİYE ARTACAK

3600 ek göstergeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması beklenirken, düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor.

3600 ek göstergenin hayata geçmesi ile birlikte 25 yıl hizmeti bulunan din görevlisi, hemşire, idareci, öğretmen ve polislerin ikramiyeleri yaklaşık 30-35 bin lira artacak.

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3600 ek gösterge son durum: 2021 memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.