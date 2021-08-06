Yangın bölgesindeki esnaftan çağrı! Rezervasyonları iptal etmeyin

GÜNLÜK SATIŞLAR % 60 DÜŞTÜ

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Göksu, sosyal medyada turizme yönelik bir algı operasyonunun yapıldığını belirterek, "Hem istihdamın sürekliliği hem de ekonomik sıkıntıların aşılması için turizmin canlı olması şart" dedi.

Bodrum'daki Mertcan Kokoreç'in sahibi Göksal Can da, günlük satışlarının yüzde 60'a varan oranlarda düştüğünü belirterek, "İnsanlar destek olmak istiyorsa buraya gelsin, esnafın buna çok ihtiyacı var" diye konuştu.