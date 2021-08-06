Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından afet bölgesi kararı: Ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yangından etkilenen yerler için Mücbir Sebep Hali ilan edildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"28.07.2021 tarihinden itibaren ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.