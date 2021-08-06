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Son dakika: Yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri hakkında flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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Son dakika: Yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredi ödemelerin öğrencilerin hesaplarına, 10 Ağustos'a kadar T.C kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar 7 Ağustos, "4" olanlar 8 Ağustos, "6" olanlar 9 Ağustos, "8" olanlar 10 Ağustos'ta ödemelerini alabilecek.

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