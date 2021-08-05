Milyarder yatırımcı Ray Dalio'dan Bitcoin yorumu! Dijital altın...
Dünyanın yakından takip ettiği dijital paralar milyarderlerin ilgi odağı oldu. Milyarder yatırımcı Ray Dalio, kripto paralar ve Bitcoin hakkındaki yaptığı yorumla dikkat çekti.
Milyarder yatırımcı Ray Dalio, ons altını Bitcoin'e tercih ettiğini söyledi. Bitcoin'i altının dijital versiyonu olarak niteleyen Ray Dalio, altın ile Bitcoin arasında tercih yapmak zorunda kalsa tercihinin ons altın olacağını belirtti.
Dalio, Mayıs ayında elinde bir miktar Bitcoin bulundurduğunu söylemişti. Milyarder, "Elimdeki miktar büyük değil. Küçük bir miktar Bitcoin tutuyorum" ifadelerini kullandı.
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