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Son dakika: Altın yükselişe geçti! Gram çeyrek altın Cumhuriyet altını son durum

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika: Altın yükselişe geçti! Gram çeyrek altın Cumhuriyet altını son durum

Altında son durum ne? Gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Bu hafta başında düşüşe geçen altın tekrar toparlanmaya başladı. Peki, Cumhuriyet Ata Lira, 22 Ayar Bilezik, Tam, yarım, çeyrek ziynet, 24 ayar külçe altın fiyatlarında son durum ne? İşte son dakika ekonomi haberinin detayları…

SON DAKİKA: Piyasalardaki dalgalanmadan nasibini altın da aldı. Hafta başında düşüş yaşayan altın bugün hareketlendi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Cumhuriyet Ata Lira, 22 Ayar Bilezik, Tam, yarım, çeyrek ziynet, 24 ayar külçe altın fiyatları ne oldu? İşte ayrıntılar...

İstanbul Kapalıçarşı'da 492,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 492,60 liradan,

3 bin 245 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 266 liradan,

449 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 453 liradan,

3 bin 172 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 192 liradan,

bin 586 liradan alınan Yarım Ziynet bin 596 liradan ve

793 liradan alınan Çeyrek Ziynet 798 liradan satıldı.

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