Son dakika: Altın yükselişe geçti! Gram çeyrek altın Cumhuriyet altını son durum

SON DAKİKA: Piyasalardaki dalgalanmadan nasibini altın da aldı. Hafta başında düşüş yaşayan altın bugün hareketlendi. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Cumhuriyet Ata Lira, 22 Ayar Bilezik, Tam, yarım, çeyrek ziynet, 24 ayar külçe altın fiyatları ne oldu? İşte ayrıntılar...