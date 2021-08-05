Firmalardan yeni çalışma! Şehirlerarası yolculukta o sorun son bulacak
Şehirlerarası otobüs firmaları dernek çatısı altında toplanarak başta boş koltuk ve kaçak yolcu taşıma sorununu kendi içlerinde çözüme kavuşturacak. Otobüs firması sahibi ve ATO Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Tekeli, "Aynı yere aynı saatte çok sayıda otobüsün 3'er 5'er yolcu ile seyahat etmesi nedeniyle oluşan boş koltuk israfını ortadan kaldıracağız. Vatandaşa ek bir maliyet getirmeden yapacağımız çalışmayla firmaların geliri artacak ve bu da yine yolcu memnuniyeti için harcanacak" dedi.
Şehirlerarası otobüs işletme sahipleri ve yöneticileri ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın başkanlığında toplanarak sektör sorunları ve dernek kurma çalışmalarını masaya yatırdı. ATO Meslek Komitesi Üyesi Tekeli, toplantıya ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, şehirlerarası otobüs firmalarının tek bir dernek çatısı altında toplanması için çalışma başlattıklarını ve bir ay içerisinde dernekler masasına başvuracaklarını belirtti.
FİRMALAR BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİ
Tekeli, "Kuracağımız dernek ile sektörümüzün sorunlarını devletimizden nakit yardımı ve vergi indirimi beklemeden kendi içimizde çözüme kavuşturacağız. Sektörümüzün en büyük sorunlarının başında boş koltuk israfı sorunu geliyor. Örneğin birçok ilde aynı saatte aynı noktaya çok sayıda otobüs firması birbirleri ile irtibatı olmadan otobüs kaldırıyor. Şimdi Rekabet Kanunu'nu ihlal etmeden ve vatandaşa ek bir yük asla getirmeden birbirimizle diyalog halinde tam kapasite ile otobüsleri hareket ettirmeye başlayacağız" dedi.
Tekeli, yapılacak çalışmayla otobüs firmalarının kendi içlerinde bir anlaşmaya vararak, 3'er 5'er yolcu ile sefere çıkmasını önleyeceklerini ve böylece firmaların sağlayacakları geliri yine müşteri memnuniyeti için harcayacaklarını belirtti.
KAÇAK YOLCU SORUNU DA SON BULACAK
Tekeli, sektörün en büyük sorunlarından birinin de kaçak yolcu taşımacılığı olduğunu belirterek, "İçimizdeki bazı çürük elmalar özellikle doğu ve güneydoğudan kimliği, pasaportu olmayan yolcuları batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşıyabiliyorlar. Bunun tespiti halinde her ne kadar insan kaçakçılığından yargılansalar ve otobüslerine satılamaz şerhi konulsa da bunu meslek haline getirenler var. Derneğimiz ile kendi içimizde bunları eleyeceğiz" diye konuştu.
Salgınla mücadelede getirilen seyahat sınırlamaları ve yüzde 50 kapasite sınırlaması nedeniyle şehirlerarası otobüs firmalarının süreçten etkilendiğine dikkat çeken Yılmaz, pandemi nedeniyle yüzde 60 oranında iş kaybı yaşayan şehirlerarası otobüs işletmecilerinin güçlü bir desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
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