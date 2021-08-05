Firmalardan yeni çalışma! Şehirlerarası yolculukta o sorun son bulacak

KAÇAK YOLCU SORUNU DA SON BULACAK

Tekeli, sektörün en büyük sorunlarından birinin de kaçak yolcu taşımacılığı olduğunu belirterek, "İçimizdeki bazı çürük elmalar özellikle doğu ve güneydoğudan kimliği, pasaportu olmayan yolcuları batı bölgelerine fahiş fiyatlarla taşıyabiliyorlar. Bunun tespiti halinde her ne kadar insan kaçakçılığından yargılansalar ve otobüslerine satılamaz şerhi konulsa da bunu meslek haline getirenler var. Derneğimiz ile kendi içimizde bunları eleyeceğiz" diye konuştu.