Son dakika: FAST'in para transferi limiti artırıldı! FAST nedir? FAST'in limiti ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. FAST'in günlük limiti yeniden güncellendi. İlk 50 lira olarak belirlenen limit ardından 1000 TL'ye çıkartılmıştı. FAST'in limiti yeniden artırıldı. Peki FAST nedir? FAST'in limiti ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.
FAST SİSTEMİNDE 1000 TL OLAN LİMİT 2000 TL'YE YÜKSELTİLDİ
Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla 2000 TL'ye yükseltti.
YENİ PARA TRANSFERİ SİSTEMİ FAST NASIL ÇALIŞIYOR?
FAST, Merkez Bankasın tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAS sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor.
FAST Sistemi kullanılarak yapılan ve 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.
FAST SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
FAST sistemine üye bir finansal kuruluşun müşterileri, finansal kuruluşun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak ödeme yapmaya başlayabiliyor.
Sistemle birlikte devreye alınan kolay adresleme sayesinde finansal kuruluşun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN ve e-posta adresi, hesap numarası ile eşleştirilerek ödeme alınabiliyor.
FAST'IN EFT'DEN FARKLARI NELER?
EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.
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