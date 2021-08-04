Enflasyonda gözler son çeyrekte
Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 18.95 olarak açıklandı. Son verileri değerlendiren analistler, beklenen düşüşün yılın son çeyreğinde belirginleşeceği dile getirdi. Ekonomistler, enflasyonun temmuz ayında yüzde 1,80 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde gıda, konut, lokanta ve otellerde görülen fiyat artışlarının etkili olduğunu, enflasyonda düşüşün ancak yılın son iki ayında görülebileceğini belirtti.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 1.8, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18.95 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44.92 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5.07 ile konut, yüzde 2.77 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.72 ile lokanta ve oteller oldu.
Temmuzda aylık bazda düşüş gösteren gruplar ise yüzde 2.13 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 0.06 ile ev eşyası olarak kayıtlara geçti. TÜFE'de ana harcama gruplarında temmuzda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24.92 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü.
Bunu yüzde 24.62 ile ulaştırma, yüzde 22.7 ile ev eşyası izledi. Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 29.42 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 9.25 ile patlıcanda oldu.
DÜŞÜŞ SON 2 AYDA
Ekonomistler, enflasyonun temmuz ayında yüzde 1,80 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde gıda, konut, lokanta ve otellerde görülen fiyat artışlarının etkili olduğunu, enflasyonda düşüşün ancak yılın son iki ayında görülebileceğini belirtti.
Öte yandan haziranda yüzde 17.47 olan çekirdek enflasyonun, temmuzda 17.22'ye inmesi yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerin güçlenmesini sağladı.
YÜKSELİŞ GEÇİCİ
Yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2021'e ilişkin enflasyon tahmini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e revize edilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin düşeceğini belirtti.
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