Hangi sendikanın talebi ne zaman görüşülecek? Çalışma takvimi belli oldu
6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı merak ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği belirleneceği görüşmelerde sendikaların talepleri ortaya çıkarken, sözleşme görüşmelerinde çalışma takvimi de belli oldu. Peki hangi sendikanın talebi ne zaman görüşülecek?
Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dün başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.
MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi.
TAKVİM BELLİ OLDU
Öte yandan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çalışma takvimi belli oldu! Buna göre;
3 Ağustos'ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler
4 Ağustos'ta Yerel Yönetimler, Ulaştırma, Kültür ve Sanat
5 Ağustos'ta Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Basın, Yayın ve İletişim, Enerji, Sanayi ve Madencilik
6 Ağustos'ta Tarım ve Ormancılık, Diyanet ve Vakıf ve 9-10 Ağustos'ta genel görüşmeler yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 3. tercihler ne zaman bitiyor? LGS 2. nakil tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi!
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı CTE son açıklamalar
- Kabine kararları: Aşı olmayanlara kısıtlama var mı? Yasaklar başlıyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
- Bugün toplantı var mı? 2 Ağustos Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sonuçları ne zaman belli olacak?
- Memur zammı belli oluyor! Toplu sözleşme ile 2022-2023 memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?
- LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Tekirdağ elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Çorlu, Şarköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
- Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...