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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den toplu sözleşme görüşmeleri açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den toplu sözleşme görüşmeleri açıklaması

Son dakika haberleri... Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." ifadelerine yer verdi.

Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir notada meseleyi ele alacağız." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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