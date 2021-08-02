İşsize iki maaş birden! 2.840 TL'ye kadar maaş, 1.412 TL kurs ödeneği veriliyor







İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor.



Geleceğin mesleklerinde ise en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN