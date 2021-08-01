İstanbul'a turist akını! İstanbul son 16 ayın en fazla turistini haziranda ağırladı
Turizm cenneti Türkiye'de Antalya, İzmir ve Muğla gibi İstanbul'da büyük ilgi gördü. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre haziran ayında İstanbul'a 190 ülkeden turist geldi.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 6 ayında 2 milyon 720 bin 283 oldu. Haziranda ise İstanbul'u 684 bin 621 kişi ziyaret etti.
İstanbul'a 681 bin 382 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 3 bin 239 oldu.
Haziran ayında Atatürk Havalimanı'ndan bin 207 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 224 bin 175 kişi, İstanbul Havalimanı'ndan 456 bin kişi İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı'ndan bin 630, Zeytinburnu Limanı'ndan bin 171, Ambarlı Limanı'ndan 162, Haydarpaşa Limanı'ndan 119, Pendik Limanı'ndan 74, Marmara Limanı'ndan 71, Sarayburnu Limanı'ndan 12 kişi şehre giriş yaptı.
Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 66,61'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 32,74'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.
TURİST SAYISINDA ALMANLAR ZİRVEDE
İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar, 70 bin 989 turistle ilk sırada yer aldı. Almanlar, İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 10,37'ini oluşturdu.
Alman turistleri sırasıyla 54 bin 351 kişiyle İranlılar, 39 bin 500 turistle Amerikalılar, 31 bin 210 turistle Ukraynalılar, 29 bin 567 turistle Iraklılar, 28 bin 23 turistle Fransızlar, 21 bin 14 turistle Ruslar, 20 bin 860 turistle Ürdünlüler, 19 bin 554 turistle Özbekistanlılar, 17 bin 113 turistle Hollandalılar, 16 bin 604 turistle Kuveytliler, 16 bin 462 turistle Libyalılar, 15 bin 721 turistle Azerbaycanlılar, 14 bin 943 turistle İsrailliler ve 12 bin 665 turistle İsveçliler takip etti.
Şehre gelen turistlerin yüzde 5,77'ini Amerikalılar, yüzde 4,56'sını Ukraynalılar, yüzde 4,32'sini Iraklılar, yüzde 4,09'unu Fransızlar, yüzde 3,07'sini Ruslar oluşturdu.
HAZİRANDA İSTANBUL'A 190 ÜLKEDEN TURİST GELDİ
Söz konusu dönemde İstanbul'a 190 ülkeden turist gelirken, en az ziyaretçinin geldiği ülkeler 1 kişiyle San Marino, Makao, Monako, Vatikan, Brunei, Solomon Adaları, Svaziland ve Tuvalu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
- İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...
- Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...
- KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...
- KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite tercihleri hangi tarihte başlar?
- ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı
- KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?
- KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Yanında bulunması gerekenler...
- KPSS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları nedir? 2021 KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar...