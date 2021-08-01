İstanbul'a turist akını! İstanbul son 16 ayın en fazla turistini haziranda ağırladı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 6 ayında 2 milyon 720 bin 283 oldu. Haziranda ise İstanbul'u 684 bin 621 kişi ziyaret etti.

İstanbul'a 681 bin 382 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 3 bin 239 oldu.