Erzurumlu üreticiye devlet desteğiyle alternatif gelir kaynağı

ALTENATİF GELİR KAPISI

Bunun için gerekli hazırlıklarını sürdüren yetkililer, Erzurum'daki nohut üretiminin yaygınlaştırılarak patates ve kuru fasulyeden sonra üreticiye alternatif gelir kazandırılmasını amaçlıyor.

Palandöken Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Yiğit, tarım ve gıda arzının giderek önem kazandığını ve koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bunun çok daha derinden hissedildiğini belirtti.

Bakanlık tarafından kentteki çiftçilere bahar döneminde buğday, yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri ile Kastamonu sarımsağı, coğrafi işarete sahip olan Hınıs ve İspir fasulyeleri, silajlık mısır ve nohut tohumları ile sebze ve meyve fidesi dağıtımının yapıldığını dile getiren Yiğit, bunun yanında tüm ekipleriyle çiftçilerin yanında olduklarını ve toprak hazırlığını yaparak ekimlerin birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.