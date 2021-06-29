Son dakika: Turkuvaz Medya Merkezi'nde 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi! Tarımın geleceği konuşulacak
Son dakika haberine göre Turkuvaz Medya Merkezi'nde bugün 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi düzenleniyor. Tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlığın ele alınacağı zirvede Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşiyor.
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TARIMIN GELECEĞİ ELE ALINACAK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılacağı zirvede, tarımdaki gelişmeler ve tarımın geleceği için birçok başlık ele alınacak. 'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım', 'Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Kredileri', 'Sürdürülebilir Tarım' panellerinin olacağı Zirve'ye tarım sektörüne yön veren duayen isimler katılıyor.
BAKAN PAKDEMİRLİ DE KATILDI
Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasını yaptığı zirve, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin önemli açıklamaları ile devam edecek. Türkiye'de çiftçiye verilen kredi ve desteklerin neler olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Pakdemirli, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili de bilgiler verecek. Bakan Pakdemirli'nin panelini Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu yönetiyor.
ÜÇ PANEL YAPILACAK
1. Çiftçi Zirvesi'nin ilk panelinde 'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım', ikinci panelinde 'Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Kredileri', üçüncü panelinde ise 'Sürdürülebilir Tarım' konuları işlenecek.
'Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım' paneline Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Sanko Holding Onursal Başkan Abdülkadir Konukoğlu, Hektaş Yönetim Kurulu Başkanı Levent Ortakçıer, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika YKB ve CEO Murat Tarakçıoğlu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Nevzat Birişik ve ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol katılacak.
Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Teknoloji Editörü ve Köşe Yazarı Timur Sırt üstleniyor.
InBusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Kredileri' paneline ise Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkan Vekili Muhammed Adak, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Girişimci Çiftçi Aynur Ece Onur katılacak.
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Sürdürülebilir Tarım' panelinde de Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, Aynes CEO'su Murat Hocalar ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal konuşacak.
1. Türkiye Çiftçi Zirvesi, bugün saat 09.30 – 15:00 arasında; Sabah, A Haber ve A Para YouTube hesapları, Sabah TV, Sabah Instagram ve www.turkiyeciftcizirvesi.com adreslerinden canlı olarak izlenebilecek.
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