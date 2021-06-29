Son dakika: Turkuvaz Medya Merkezi'nde 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi! Tarımın geleceği konuşulacak



BAKAN PAKDEMİRLİ DE KATILDI

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasını yaptığı zirve, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin önemli açıklamaları ile devam edecek. Türkiye'de çiftçiye verilen kredi ve desteklerin neler olacağı ile ilgili açıklamalarda bulunan Pakdemirli, tarım sektörüne yapılacak yatırımlar, yeni teknolojiler ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi ile ilgili de bilgiler verecek. Bakan Pakdemirli'nin panelini Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu yönetiyor.