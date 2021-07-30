Pandemi döneminde devletten 57 milyarlık destek!
Son dakika haberine göre: Koronavirüs salgınıyla mücadelede ağır şartlardan vatandaşın etkilenmemesi için destek ödemeleri kesintisiz devam ederken, yapılan ödemelerle ilgili son veriler açıklandı. Salgın döneminde vatandaşın yükünü hafifleten hükümet, 16 ayda 8 milyon kişiye toplam 57 milyarlık ödeme yaptı.
Pandeminin ağır şartlarından vatandaşın etkilenmemesi için destek ödemelerini kesintisiz sürdüren hükümet, dünyaya örnek olacak bir performans gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi dönemi boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye toplam 57 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.
KISA ÇALIŞMA, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE NAKTİ DESTEK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde, istihdamı korumak için geçen yıl mart ayında başlatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları, 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi.
YAKLAŞIK 4 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANDI
Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bilgin, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Bilgin, şunları kaydetti: "Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan 'Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasından faydalandı.
14 MİLYAR ÖDEME
İşten çıkarma yasağı süresince, ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise Nakdi Ücret Desteği uygulaması kapsamında 13.9 milyar TL ödeme yapıldı.
Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı 'İşsizlik Ödeneği' ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda, 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6.4 milyar TL ödeme yapıldı.
16 ayda, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi iddiası bitmiyor! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
- Erol Özvar kimdir? Prof.Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?
- İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?
- 2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak? PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Polislik barajı...
- Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...
- İşçi zammı son gelişmeler: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam belli oldu mu? Toplu sözleşme ile zamlı maaşlar ne kadar olacak?
- Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında? Cimilli İbo öldü mü, sağlık durumu nasıl? Yoğun bakım...
- Açık cezaevi son durum: Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
- Beklenen açıklama geldi: Yasaklar geri gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
- İl dışı tayin başvuru ekranı: MEB ile il dışı tayin başvuruları başladı mı, ne zaman? İl dışı tayin başvuruları nereden, nasıl yapılır?