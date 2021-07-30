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Pandemi döneminde devletten 57 milyarlık destek!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.07.2021
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Pandemi döneminde devletten 57 milyarlık destek!

Son dakika haberine göre: Koronavirüs salgınıyla mücadelede ağır şartlardan vatandaşın etkilenmemesi için destek ödemeleri kesintisiz devam ederken, yapılan ödemelerle ilgili son veriler açıklandı. Salgın döneminde vatandaşın yükünü hafifleten hükümet, 16 ayda 8 milyon kişiye toplam 57 milyarlık ödeme yaptı.

Pandeminin ağır şartlarından vatandaşın etkilenmemesi için destek ödemelerini kesintisiz sürdüren hükümet, dünyaya örnek olacak bir performans gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, pandemi dönemi boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye toplam 57 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE NAKTİ DESTEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde, istihdamı korumak için geçen yıl mart ayında başlatılan kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı uygulamaları, 1 Temmuz 2021 itibarıyla kontrollü normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte sona erdi.

YAKLAŞIK 4 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANDI

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bilgin, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Bilgin, şunları kaydetti: "Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan 'Kısa Çalışma Ödeneği' uygulamasından faydalandı.

14 MİLYAR ÖDEME

İşten çıkarma yasağı süresince, ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3,1 milyon çalışana ise Nakdi Ücret Desteği uygulaması kapsamında 13.9 milyar TL ödeme yapıldı.

Bu dönemde işini kaybeden vatandaşlarımızı 'İşsizlik Ödeneği' ile desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda, 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6.4 milyar TL ödeme yapıldı.

16 ayda, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişiye 57 milyar TL ödeme yapıldı."

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