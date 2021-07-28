Son dakika: Fed faiz kararını duyurdu
Son dakika ekonomi haberi... Ekonomi piyasalarının beklediği flaş haber geldi. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
SON DAKİKA: ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Temmuz ayı toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası Fed, uluslararası piyasaların merak beklediği faiz kararını açıkladı.
Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.
Öte yandan Fed, Haziran toplantısında da faizi sabit tutmuştu.
Yalnız 2023 yılının sonuna kadar iki artış olabileceği sinyalini vermişti.
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