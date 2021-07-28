Son dakika: Altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını gram ve çeyrek altın son durum...

Altın ne kadar oldu? 24 ayar külçe altın, gram altın, çeyrek atın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, lira (tam) ziynet, yarım ve çeyrek ziynet fiyatları ne kadar? Son dakika haberine göre; Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,20 lira oldu.