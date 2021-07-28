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Son dakika: Altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını gram ve çeyrek altın son durum...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Son dakika: Altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını gram ve çeyrek altın son durum...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ... Altın fiyatlarında inişli çıkış seyir sürüyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, serbest piyasada 24 ayar külçe altın, gram altın, çeyrek atın, Cumhuriyet altını22 ayar bilezik, lira (tam) ziynet, yarım ve çeyrek ziynet fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın ne kadar oldu? 24 ayar külçe altın, gram altın, çeyrek atın, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, lira (tam) ziynet, yarım ve çeyrek ziynet fiyatları ne kadar? Son dakika haberine göre; Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 494,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 494 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 494,20 liradan,

3 bin 256 liradan alınan cumhuriyet ata lira 3 bin 277 liradan,

451 liradan alınan 22 ayar bilezik (Gr.) 456 liradan,

3 bin 182 liradan alınan lira (tam) ziynet 3 bin 202 liradan,

1.591 liradan alınan yarım ziynet bin 601 liradan ve 796 liradan alınan çeyrek ziynet 801 liradan satıldı.

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