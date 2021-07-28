Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? Son durum...

Ağustos ayında kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ile ev sahipleri, önümüzdeki ay kiralara yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Enflasyon verisi ile birlikte belli olacak olan kira zammı konusunda son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz ay kiralara %14,55 oranında zam yapılmıştı. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? İşte cevaplar...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, temmuz ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı. Bu veri ile birlikte ağustos ayı kira zammı da belli olacak. 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos Salı günü açıklanacak. Kira zammı da 3 Ağustos'ta belli olacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.