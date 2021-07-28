Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? Son durum...
Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon oranı açıklanacak. Enflasyon oranı ile birlikte kira zammı da gündeme geldi. Milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından yakından takip edilen kira zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Ağustos ayında kiralara ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? İşte haberin detayları...
Ağustos ayında kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar ile ev sahipleri, önümüzdeki ay kiralara yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Enflasyon verisi ile birlikte belli olacak olan kira zammı konusunda son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz ay kiralara %14,55 oranında zam yapılmıştı. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? İşte cevaplar...
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, temmuz ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı. Bu veri ile birlikte ağustos ayı kira zammı da belli olacak. 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos Salı günü açıklanacak. Kira zammı da 3 Ağustos'ta belli olacak.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.
2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
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