Koronavirüs salgınında talep patladı! Sigortada yeni dönem

Salgın süreciyle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 100'e varan bir talep artışı yaşandı. Özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 4 milyonu geçti. Salgın hastalıkları da kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası cepten ilave ücret ödenmesi ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giriyor. Sigorta ücreti şirketlere ve alınan teminatlara göre değişirken bir ailenin ödeyeceği yıllık prim 4-5 bin lira civarında bulunuyor. Tamamlayıcı sigorta estetik girişim, akupunktur, alternatif tedavileri, kemoterapi, çocuk aşıları, evde bakımı, ilave ücret ve otelcilik hizmetleri, ambulans giderlerini kapsıyor. Kovid- 19 tedavisi hem özel, hem de tamamlayıcı sigorta kapsamında yer alıyor. Tamamlayıcı sigortada yaş sınırı 65 olup, çocuklara da yapılıyor.