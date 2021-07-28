Haksız işten çıkarmaya teşvik freni! İşçiler korumaya alındı

Bu destek aylık bin 341 liraya ulaşıyor. İlk defa işe alınan çalışanın sigorta, vergi giderleri asgari ücret üzerinden devlet tarafından karşılanıyor. Sigortalıların, işe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalılıklarının bulunmaması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

İşyerinin de çalışanı yeni işe alması gerekiyor. Bu destek tutarı bin 560 lirayla 3 bin 790 lira arasında değişiyor. Özel sektör işyerine 75 lira asgari ücret desteği bu yıl da sürüyor. Artı istihdam için günlük 53.67 lira artı istihdam desteği devam ediyor.