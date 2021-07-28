Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Erken emeklilikte şartlar öncelikle cinsiyete göre değişmektedir. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik ile erken emeklilik fırsatından yararlanabilir. Öncelikle kadınların doğum borçlanmasını ele alacak olursak, kadın çalışanların çocukları üzerinden prim kazanma hakkı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.