Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Emekli maaş farkları yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken zam farkları emeklilerin odaklandığı konulardan oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. İşte, emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. İşte, emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli maaş farkları için resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi;
"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?
Erken emeklilikte şartlar öncelikle cinsiyete göre değişmektedir. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik ile erken emeklilik fırsatından yararlanabilir. Öncelikle kadınların doğum borçlanmasını ele alacak olursak, kadın çalışanların çocukları üzerinden prim kazanma hakkı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK
Erkeklerde ise askerlik borçlanması ile erken emeklilik mümkün. Şöyle ki askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkânı veriyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkânı var.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkânı bulunuyor.
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