Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: Gram altın 505 TL/ ONS 1800 dolar üzerinde kalıcı olma çabasında

Küresel piyasalarda risk iştahı çok güçlü değil, delta varyantına dair endişeler fiyatları baskılayabiliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi Şubat ayında gördüğü seviyelerde ve %1,20-1,30 aralığında seyrediyor. Tahvildeki düşüşün, altını desteklemesi beklenirken, altın yön arayışını sürdürüyor. Bu akşam TSİ 21:00'da Fed'in faiz kararı ve sonrasında TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor. Karar için bir değişiklik beklenmezken, karar metnindeki tonlamanın önemli olacağı düşünülüyor.



Altının ons cinsi, günü 0.26% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Altının ons cinsi, orta vadeli 1799.95'deki önemli desteğini aşağı yönlü kırarken kısa vadeli düşüş trendi içinde bulunmaktadır. Bununla beraber Ons altında kısa vadeli direnç seviyeleri 1,799.00 ve 1,807.00'de, destek seviyeleri ise 1,790.00 ve 1,781.00'de bulunmaktadır

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Tepki çıkışının devamı için 1.815 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.824 ve 1.833 seviyelerinde.



Gram altın fiyatlar ise dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; yeni haftanın ikinci işlem gününe 494 lira seviyesinden başladı.



En yakından takip ettiğimiz Fed politikası ve toplantı metinlerinde 2021'in son çeyreği oldukça kritik. Fed'in pandemi boyunca devam ettirdiği aylık 120 milyar dolar tutarlı finansal varlık alım programının geleceği, Fed yetkililerinin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla şu anki koşullarda Eylül sonrası şekillenecek gibi duruyor. Altın için bu taraftaki görünümü yukarı yönlü endeksleneceğini ve 505 daha sonra 512 direncini zorlayacağını ön görüyoruz.