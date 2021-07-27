Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Meksika ile kritik enerji teması

Meksikalı Bakan Nahle Garcia da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mevkidaşına teşekkür ederek, "Sektör hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz büyük bir dostluk ve iş birliği geleneğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

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