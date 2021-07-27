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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Meksika ile kritik enerji teması

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Meksika ile kritik enerji teması

Enerji alanındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Türkiye, Meksika ile temas kurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Meksika Enerji Bakanı Norma Rocio Nahle Garcia ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmede iki ülke arasında enerji alanında iş birliği ve enerjinin küresel boyuttaki geleceğinin ele alındığı belirtildi.

Meksikalı Bakan Nahle Garcia da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk mevkidaşına teşekkür ederek, "Sektör hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz büyük bir dostluk ve iş birliği geleneğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

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