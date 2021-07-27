Güven arttı üretim şahlandı! Reel kesimin güveni 9 yılın zirvesinde

GÜVEN PERÇİNLENDİ

İç ve dış talepteki canlılığı yanı sıra, hükümetin devam eden destekleri reel sektörün güvenini de perçinledi. Reel kesim güven endeksi temmuzda 1.8 puan artarak 114.8 seviyesine çıktı. Böylece endeks 2012 yılının nisan ayından bu yana (115.4) en yüksek seviyeye ulaştı. 2020'nin şubat ayında 106.9 olan endeks, pandemi ile birlikte nisanda 66.8'e inmişti.

Genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.