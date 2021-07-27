Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur-Sen 2022 ve 2023 yılı memur maaş zammı taleplerini açıkladı. Memur-Sen 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 maaş zammı talep etti. İşte, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam talebini belirtti. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.