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Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021
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Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur-Sen 2022 ve 2023 yılı memur maaş zammı taleplerini açıkladı. Görüşmeler sonrasında ne kadar maaş zammı olacağı merak ediliyor. Memur-Sen 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 maaş zammı talep etti. Binlerce vatandaşı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos tarihinde başlayacak. İşte, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur-Sen 2022 ve 2023 yılı memur maaş zammı taleplerini açıkladı. Memur-Sen 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 maaş zammı talep etti. İşte, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin zam talebini belirtti. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor.

KAMU İŞÇİLERİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin zam pazarlığı da hızlanıyor. Çalışma Bakanlığı ve işveren sendikasının önümüzdeki günlerde zam teklifini açıklaması bekleniyor.

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