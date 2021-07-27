Günlük çalışma süresi değişti! İşçi ve işveren dikkat
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren günlük çalışma süresi değişikliği onaylandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmelik, 27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte günlük çalışma süreleri.
Milyonlarca işçi ve işverenleri ilgilendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
ÇALIŞANLARIN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ YENİDEN BELİRLENDİ
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında; günlük iş süresi, gece çalışma saatleri, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi yeniden belirlendi.
GÜNLÜK İŞ SÜRESİ 11 SAATİ GECE ÇALIŞMA SÜRESİ 7.5 SAATİ GEÇEMEZ
Bakanlığın, Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez.
AĞIR VASITA KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ 9 SAATİ GEÇEMEZ
Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.
HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
''a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.''
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