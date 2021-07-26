Ödemelerde artış yaşandı. Başvurana 1125 TL ödeme yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı. Anne ve babasını kaybetmiş pek çok çocuk hem maddi hem de manevi anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya geliyor. Vakıflar genel müdürlüğü hem bu çocuklara hem de yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunan kişilere maddi anlamda destek sağlıyor. İşte, başvuru için aranan şartlar...

MUHTAÇLIK AYLIĞI NE KADAR?

2021 yılının ilk 6 ayında 1037 lira 96 kuruş olarak ödenen muhtaçlık aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile artırıldı. Yetimlere ve engellilere verilen bu aylık 1125 TL'ye çıkarıldı.