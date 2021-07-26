Kıdem tazminatı için flaş detay. Maaş kesintisi sonlanabilir. Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa kararla ilgili detayları okumanızda fayda var. Milyonlarca vatandaş emekli olduktan sonra çalıştığı takdirde maaşlarında kesinti yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Eğer 1 Ekim 2008'den önce çalışmaya başladıysanız ve emekliyseniz, bazı şartları taşımanız halinde hem çalışıp hem de emeklilik maaşınızı kesintisiz alabilirsiniz. İkinci kez kıdem tazminatı almanın şartları bulunuyor. İşte, aranan o şartlar...

ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLİR Mİ?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenler, maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Eğer 1 Ekim 2008'den önce çalışmaya başlamış veya emekli olduysanız, emekli olduktan sonra 4/a'lı olarak aynı veya başka bir işverene bağlı çalışmaya devam etmek istmeniz durumunda sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek aylığı kesilmeden çalışabileceği gibi aylığını kestirip normal prim ödeme yöntemine de dönebilirsiniz