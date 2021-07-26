Kıdem tazminatı için flaş detay! Maaş kesintisi sonlanabilir! Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa...
Milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Belirli aralıklarla emeklilik sistemi üzerinden değişiklikler yaşanabiliyor. 1 Ekim 2008’den önce çalışmaya başlayan ve emekli olan bir kişi çalışmaya devam etmesi durumunda, bazı şartları sağlayarak maaş kesintisini engelleyebilir. Ayrıca çalışan emekliler, kıdem tazminatı da alabiliyor. İşte, kıdem tazminatı için aranan o şartlar...
Kıdem tazminatı için flaş detay. Maaş kesintisi sonlanabilir. Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa kararla ilgili detayları okumanızda fayda var. Milyonlarca vatandaş emekli olduktan sonra çalıştığı takdirde maaşlarında kesinti yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Eğer 1 Ekim 2008'den önce çalışmaya başladıysanız ve emekliyseniz, bazı şartları taşımanız halinde hem çalışıp hem de emeklilik maaşınızı kesintisiz alabilirsiniz. İkinci kez kıdem tazminatı almanın şartları bulunuyor. İşte, aranan o şartlar...
ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EMEKLİNİN MAAŞI KESİLİR Mİ?
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenler, maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Eğer 1 Ekim 2008'den önce çalışmaya başlamış veya emekli olduysanız, emekli olduktan sonra 4/a'lı olarak aynı veya başka bir işverene bağlı çalışmaya devam etmek istmeniz durumunda sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek aylığı kesilmeden çalışabileceği gibi aylığını kestirip normal prim ödeme yöntemine de dönebilirsiniz
EMEKLİLİKTE KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?
Emekli olduktan ve kıdem tazminatını aldıktan sonra SGDP ödeyerek, yani aylığını kestirmeden çalışan kişi çalışmasını sonlandırmak istediğinde, emekli olmak nedeniyle tekrar kıdem tazminatı talep edemez.
Ancak SGDP ödemek yerine aylığını kestirip çalışmaya devam ederse, istediği zaman çalışmasını sonlandırıp işverenden kıdem tazminatı talep edebilir. Dolayısıyla, emekli olup yeniden çalışmaya devam edecek olan kişiler bu tercihi yaparken kıdem tazminatı konusunu da dikkate almalılar.
SGDP ödeyerek çalışmaya devam edenler, işverenin işten çıkarması halinde veya haklı nedenleri ile işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alabilirler.
KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Yargıtay, emeklilik nedeniyle işten ayrılan çalışanın tekrar aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi halinde, emekli olunan tarihte kıdem tazminatı ödenmişse, kıdem hakkının sıfırlandığı yönünde kararlar vermişti. Yani, emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışan kişi için yeni bir çalışma dönemi başlamakta ve hem bir yıllık asgari sürenin baştan başlaması, hem de son süre üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmaktaydı.
Yani, emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı iş yerinde çalışan kişi için yeni bir çalışma dönemi başlamakta ve hem bir yıllık asgari sürenin baştan başlaması, hem de son süre üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu olmaktaydı.
Yargıtay yakın tarihli bir kararında, 01/01/1995 - 03/02/2015 tarihleri arasında aynı iş yerinde depo sorumlusu olarak çalışan işçinin iş sözleşmesinin 06/12/2013 tarihinde emeklilik sureti ile sona erdiğini ancak işçinin çalışmaya devam ettiğini ve 03/02/2015 tarihine kadar çalıştığını, bu tarihte kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesinin sona erdiğini belirtmiş, kıdem tazminatının hesabı bakımından, mülga 1475 sayılı İş Kanunu 14/2 maddesi uyarınca her iki çalışma dönemi birleştirilmek sureti ile hesaplamaya gidilmesinin ve emeklilik sebebi ile kısmi olarak ödenen, kıdem tazminatının mahsubunu isabetli bulmuştur.
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