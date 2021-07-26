Altın piyasasında düşüş sürecek mi? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları...

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,21 puan ve yüzde 0,43 gerileyerek 1.446,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.