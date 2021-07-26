Altın piyasasında düşüş sürecek mi? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları...
Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü 0,74 azalışla 404.90 lira ile tamamladı. Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.799.00 dolardan işlem görürken altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre 0,15 artışla 498 bin 500 liradan tamamladı. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, külçe altın ne kadar? Günün altın fiyatları...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,48 puan azalarak 1.349,11 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 3,95 puan ve yüzde 0,29 kazançla 1.355,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.345,52, en yüksek 1.362,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.349,11 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,21 puan ve yüzde 0,43 gerileyerek 1.446,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.799,00 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.799,00 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,15 artışla 498 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5670 lira, satışta 8,6014 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5039 lira, satışta 8,5380 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3820, dolar/yen paritesi de 110,3 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 73,4 dolardan işlem görüyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, 19 Temmuz Pazartesi günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,40 498,60 494,70 494,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.286,00 3.307,00 3.260,00 3.281,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 454,70 458,70 452,00 456,00
Lira(Tam) Ziynet 3.211,00 3.231,00 3.186,00 3,206,00
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