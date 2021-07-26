Alışveriş yaparken dikkat! Herkes aynı hatayı yapıyor

"DÜNYADA ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIĞI KOVİD-19 SALGININDA DEĞİŞTİ"

Özellikle süt ve süt ürünleri ile şarküteri gıdalarında son kullanma tarihinin önemine dikkati çeken Bakal, şunları kaydetti:

"Dünyada alışveriş alışkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde değişti. İnternet alışverişi 1,5 yılda fazlasıyla önem arz eden bir pazar haline geldi. Özellikle son dönemlerde internette yaygın kullanılan market alışverişlerinde ürüne dokunma şansı olmayan tüketicinin haklarının gözetilmesi gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, şarküteri gibi bozulma ihtimali yüksek gıdaların kontrollerini muhakkak satın aldıktan sonra yapın. Satıcının da empati yaparak tüketicinin haklarını koruması son derece önemli. 10 kilogramlık peynirin son kullanma tarihine bir hafta kalmışsa, o ürünün müşteriye gönderilmemesi gerekir."