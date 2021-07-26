Antalya Valiliği açıkladı: Turist sayısı 3 milyonu geçti





"Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürüyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ocak ayından bugüne kadar gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Turizmin başkenti Antalya'da alınan verilere göre ocak ayından bugüne Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 arttı. Ocak ayından bugüne kadar Antalya'yı ziyaret eden 3 milyonu aşkın turistin yüzde 48.7'si ise temmuz ayında geldi. 2020 yılı 1-25 Temmuz tarihlerinde 164 bin 697 olan yabancı turist sayısı, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 474 bin 172'ye yükseldi. Temmuz ayında en çok turist Rusya'dan gelirken, 25 günde kente gelen Rus turist sayısı 547 bine yükseldi. 25 günde Rusya'dan Antalya'daki Fraport-TAV Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı'na toplam 2 bin 93 uçuşla, 547 bin 133 Rus turist indi."