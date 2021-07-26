26 Temmuz Altın fiyatları: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı...
Son dakika haberine göre: Kurban Bayramı tatilinin ardından, 26 Temmuz günü altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Genel olarak altın fiyatlarında bir yükseliş hakimken, yatırımcıların dikkatini en çok gram altın çekti. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı.
İç piyasada gram altın 498 liradan, çeyrek altın 814 liradan, Cumhuriyet altını da 3.347 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar piyasaların gidişatıyla ilgili ne diyor? İşte cevabı...
Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde gerileme ile birlikte değer kazanması beklenilen ons altındaki yataylık devam ediyor.
Ekonomik büyümenin istenildiği gibi olmayacağı beklentisi ile enflasyondaki artış fiyatlamalarda önemli oluyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1815 ve 1825 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1800 ve 1795 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.
GRAM ALTIN
1800 dolar üzerinde tutunamayan ons altında görülen yatay yönlü hareket yerini satışlara bırakmış durumda. Döviz kurunda net bir hareketin olmamasından dolayı çok net bir fiyatlama yaşanmadı.
Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 505 ve 510 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 490 ve 485 TL destek seviyeleri aşağı hareket için önem arz ediyor."
Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şu ifadelere yer verildi: "Yurt içi piyasaların tatil olduğu Kurban Bayramı haftasında ABD ve Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, gelişen ülke piyasalarında satışların ön plana çıktığı ve MSCI GOÜ Endeksi'nin %2'ye yakın değer kaybettiği takip edildi.
Küresel piyasalarda yükseliş eğilimini sürdüren dolar endeksi geçtiğimiz hafta içerisinde 93,19 seviyesine ulaşarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise Çarşamba günü %1,1340 seviyesine inerek Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve ardından haftayı %1,2770 seviyesinden tamamladı."
Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Ons altın, geçtiğimiz hafta 1789-1824 dolar aralığında işlem gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi en son Şubat ayında görülen en düşük seviyesine kadar gerilemesine karşın, ons altın 1824 dolar seviyelerini aşmakta zorlandı.
Son günlerde, tahvil faizi ve altın arasındaki korelasyonun zayıfladığı dikkat çekiyor. Bu durum altının piyasadaki gelişmelere ikna olmadığını ve belirsizlik nedeniyle yön arayışının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.
Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu haftanın gündemi ABD için 28 Temmuz günü Fed'in faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. Fed için bir sürpriz beklenilmiyor ancak söylemler oynaklık yaratabilir. Ons altın için 1811 dolar - 1820 dolar - 1831 dolar direnç noktaları olurken, 1800 dolar - 1791 dolar ve 1780 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir."
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