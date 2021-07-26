26 Temmuz Altın fiyatları: Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı...

Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bu haftanın gündemi ABD için 28 Temmuz günü Fed'in faiz kararı olarak karşımıza çıkıyor. Fed için bir sürpriz beklenilmiyor ancak söylemler oynaklık yaratabilir. Ons altın için 1811 dolar - 1820 dolar - 1831 dolar direnç noktaları olurken, 1800 dolar - 1791 dolar ve 1780 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir."