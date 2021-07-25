Emekli olmak isteyenler dikkat! Toplu ödeme fırsatını kaçırmayın
Emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haber! Yasalarımıza göre çalışılmayan günlerin parasını ödemenin yolu borçlanma Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları gibi imkanlarla geçmiş boşlukları doldurup emekli olabilirsiniz. Borçlanma yapmak için işlemler zor değil. Hakkınız olup olmadığını belirledikten sonra atmanız gereken adımlarsa oldukça basit. İşte emekli olmak için yapmanız gerekenler...
Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Sigortalılar bazı durumlarda çalışma imkanları bulamadıkları için prim eksiklikleri oluyor.
Çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurtdışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor. İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var. Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor.
Örneğin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
YASADA VAR
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı yasanın 41'inci Maddesi ile düzenlenmiştir. İşte o süreler:
a) Sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra çalışmadığı iki yıllık süre.
b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.
c) Memurun aylıksız izin süreleri.
d) Sigortalı olmaksızın doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri.
f) Sigortalı iken tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.
NASIL BORÇLANILIYOR
ASKERLİK BORÇLANMASI: Askerliğini sigortalı olmadan önce yapanlar askerlik günlerini borçlanarak, işe giriş tarihlerini geriye çekip 1 yıl erken emekli olabiliyor. Sigortadan sonra askerlik yapılmışsa eksik günler tamamlanabiliyor.
DOĞUM BORÇLANMASI: Kadınlar sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuklarını borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün kazanabiliyor.
YURTDIŞI BORÇLANMA: Yurtdışında geçen çalışma sürelerini erkek sigortalılar borçlanarak Türkiye'de emekli olabiliyor. Kadınlar ise 18 yaşından sonra geçen süreleri çalışmasalar da satın alabiliyor. Yurtdışı borçlanma Bağ-Kur kapsamına alındı.
KISMA ÇALIŞANLAR TAMAMLIYOR: Part-time çalışanlar 25 Şubat 2011'den sonra günlerini 30 güne tamalamak için borçlanma yapabiliyor.
MEMURLARIN HAKLARI: Memurlar ise ücretsiz izne ayrıldıklarında geçen süreleri borçlanarak keseneklerine ekleyebiliyorlar.
NE YAPMAK LAZIM?
Borçlanma yapmak için işlemler zor değil. Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirledikten sonra şu adımları izleyin:
- SGK'ya dilekçe ile başvurulur.
- Borçlanılacak süre belirlenir.
- Borçlanma tercihine göre para ödenir.
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