Emekli ve çalışan için kritik viraj! Ağustos ayında başlıyor

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya çıkarılması, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

Varılan anlaşma sonucu ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere 2019 yılı ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er zam ve oluşursa enflasyon farkı verilmesi kararı alınmıştı.