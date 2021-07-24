Emekli ve çalışan için kritik viraj! Ağustos ayında başlıyor
Son dakika haberine göre: Kamuda çalışan 7.1 milyon memur, memur emeklisi, işçi için Bayram'dan sonra kritik süreç başlıyor. Toplam 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022-2023'te yapılacak zammın belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlıyor.
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen oransal zammın yanında seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor.
Sendikaların taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunması bekleniyor. Müzakere takvimi ağustosun üçüncü haftasında tamamlanacak, uzlaşma sağlanamaması halinde nihai kararı Hakem Kurulu verecek.
İŞÇİDEN EN DÜŞÜK BRÜT ÜCRET 4 BİN 800 LİRA OLSUN TALEBİ
İşçiler için 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.
Hükümet ise brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.
Protokolde sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi talepleri yer alıyor.
TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLERİN İLK SÖZLEŞMESİ
Görüşmelere taşerondan kadroya geçtikten sonra ilk kez toplu iş sözleşmesine dâhil edilen taşeron işçilerin beklentileri damga vuracak. Kamu işçileri 2019-2020 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos 2019'da tamamlanmıştı.
Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya çıkarılması, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.
Varılan anlaşma sonucu ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere 2019 yılı ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er zam ve oluşursa enflasyon farkı verilmesi kararı alınmıştı.
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