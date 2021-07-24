THY rekora hazırlanıyor! Pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram sonu rekorlar kırıyoruz. Pazar günü 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşmış olacağız. Türkiye büyüyor, #THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

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