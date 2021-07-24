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THY rekora hazırlanıyor! Pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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THY rekora hazırlanıyor! Pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşılacak

Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarın yapacakları uçuşlarla pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacaklarını bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram sonu rekorlar kırıyoruz. Pazar günü 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşmış olacağız. Türkiye büyüyor, #THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

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