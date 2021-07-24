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Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2021 takvimi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2021
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Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2021 takvimi...

Emekli maaş farkları yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenirken, gözler maaş farklarının yatacağı tarihe çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte emekli maaş zam oranları belirlenmiş ve geriye dönük ödemeler de hesaplanmıştı. İşte, Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2021 takvimi...

Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi. Tüm gözler şimdi emekli maaşı zam farkları için yapılacak açıklamalara çevrildi.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaş farkları için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemenin 12 Temmuz itibariyle maaş ve ikramiyelere ilaveten ödenebilmesi öngörülüyor.

5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi;

"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Erken emeklilikte şartlar öncelikle cinsiyete göre değişmektedir. Kadınlar doğum borçlanması ile erkekler de askerlik ile erken emeklilik fırsatından yararlanabilir. Öncelikle kadınların doğum borçlanmasını ele alacak olursak, kadın çalışanların çocukları üzerinden prim kazanma hakkı bulunuyor. Bu imkân 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Erkeklerde ise askerlik borçlanması ile erken emeklilik mümkün. Şöyle ki askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkânı veriyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkânı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kadar geriye gidiyor. 1988 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1987 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkânı bulunuyor.

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