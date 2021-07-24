Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2021 takvimi...

Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi. Tüm gözler şimdi emekli maaşı zam farkları için yapılacak açıklamalara çevrildi.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaş farkları için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemenin 12 Temmuz itibariyle maaş ve ikramiyelere ilaveten ödenebilmesi öngörülüyor.