23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları güncel canlı 2021

23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 500,04 liradan cumhuriyet altının fiyatı ise 3.237,98 liradan alıcı buluyor. İşte, 23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

493,74

497,98