23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları güncel canlı 2021
23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki son durum 23 Temmuz Cuma günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altın 497,98 liradan, çeyrek altın ise 808,47 liradan alıcı buluyor. İşte, 23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları güncel canlı 2021
23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 500,04 liradan cumhuriyet altının fiyatı ise 3.237,98 liradan alıcı buluyor. İşte, 23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
493,74
497,98
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
494,39
494,48
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.801,39
1.801,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
791,04
808,47
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.164,12
3.224,02
YARIM ALTIN FİYATI
1.577,12
1.616,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.164,12
3.224,02
ATA ALTIN FİYATI
3.251,00
3.332,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
271,49
325,93
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
446,83
478,11
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? MSB fiyatı duyurdu...
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları ayın kaçınca yapılacak?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021?
- 6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 10 banka katılacak! Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank...
- Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...
- Milyonları ilgilendiren gelişme! Toplu para ödeyerek emekli olmak mümkün! Doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmaları...
- Açık lise telafi sınavı ne zaman 2021? AÖL ek sınav yüz yüze, online mı olacak? 4. dönem...
- Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2021? Okullar bu sene yüz yüze, online mı olacak? MEB ile son dakika açıklamaları...
- BİM'de gelecek hafta indirim tufanı yaşanacak! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ağustos'ta yasaklar yeniden başlayacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son durum...
- 10 ay 2.862 TL verilecek! SGK şartları duyurdu! Başvuru yapmak oldukça kolay