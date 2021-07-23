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23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları güncel canlı 2021

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.07.2021
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23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları güncel canlı 2021

23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarındaki son durum 23 Temmuz Cuma günü yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda gram altın 497,98 liradan, çeyrek altın ise 808,47 liradan alıcı buluyor. İşte, 23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları güncel canlı 2021

23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 500,04 liradan cumhuriyet altının fiyatı ise 3.237,98 liradan alıcı buluyor. İşte, 23 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın gram altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

493,74

497,98

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

494,39

494,48

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.801,39

1.801,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

791,04

808,47

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.164,12

3.224,02

YARIM ALTIN FİYATI

1.577,12

1.616,96

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.164,12

3.224,02

ATA ALTIN FİYATI

3.251,00

3.332,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

271,49

325,93

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

446,83

478,11

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