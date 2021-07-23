Avrupa'yı Türkiye'ye bağlayacak! Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı sınıra dayandı

Özbahçali, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3.5 saate, yolcu trenleri için ise 3.5 saatten 1 saat 35 dakikaya ineceğini ifade etti. Hızlı tren hattı çalışmalarının Bulgaristan sınırı olan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar geldiğini anlatan Özbahçali, "O bölgede viyadük ve köprü çalışmalarımız tamamlandı. Yollar hazırlandı. Ürettiğimiz traversler de ilerleyen dönemde bölgede rayların döşenmesinde kullanılacak" diye konuştu.