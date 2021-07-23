Avrupa'yı Türkiye'ye bağlayacak! Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı sınıra dayandı
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki hızlı tren ulaşımını sağlayacak olan Çerkezköy-Kapıkule hattının altyapı çalışmaları Bulgaristan sınırına kadar geldi. Projenin çevre mühendisi İhsan Gökhan Özbahçali, "O bölgede viyadük ve köprü çalışmalarımız tamamlandı. Yollar hazırlandı. Ürettiğimiz traversler de ilerleyen dönemde bölgede rayların döşenmesinde kullanılacak" diye konuştu.
Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında yüzde 44 fiziki ilerleme sağlandı.
Projenin çevre mühendisi İhsan Gökhan Özbahçali, saatte 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek hattın 153 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Özbahçali, "Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları devam ediyor" dedi.
Özbahçali, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak projeyle Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresinin 8 saatten 3.5 saate, yolcu trenleri için ise 3.5 saatten 1 saat 35 dakikaya ineceğini ifade etti. Hızlı tren hattı çalışmalarının Bulgaristan sınırı olan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar geldiğini anlatan Özbahçali, "O bölgede viyadük ve köprü çalışmalarımız tamamlandı. Yollar hazırlandı. Ürettiğimiz traversler de ilerleyen dönemde bölgede rayların döşenmesinde kullanılacak" diye konuştu.
ÇEVREYE DUYARLI PROJE
Özbahçali, hızlı tren projesinin çevreci bir proje olduğunu, çalışmalarda çıkan toprağın mera alanlarının ıslahında kullanıldığını aktardı. Bugüne kadar 2 milyon metrekareye yakın mera alanının ıslah edildiğini aktaran Özbahçali, bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını, ıslah edilen mera alanlarında ot veriminin de arttığını dile getirdi.
Özbahçali, projenin, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemlerin de dikkate alınarak tasarlandığını vurguladı.
Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek standartta birbirine bağlanacak.
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