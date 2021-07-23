Bankaların faiz oranları değişti: 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları...
Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların güncel faiz oranları, kredi çekecek vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Kamu ve özel bankalar tarafından yeni faiz oranları açıklandı. Bankaların yeni kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İtşe son gelişmeler...
İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalardan kredi çekmek için başvuru yapacak olan vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini araştırıyor. Temmuz ayının son haftasına gireceğimiz şu günlerde bankalar tarafından faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Şimdi ise gözler banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisine çevrildi. İşte 23 Temmuz Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankasu kredi faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
23 Temmuz tarihli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde:
İşte kredi faiz oranlarında son durum;
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.37
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,37
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.65
Konut kredisi: 1.41
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.64
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.69
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA ARACI
Kredi tutarı: 15.000 TL
Vade: 36 ay
Aylık Taksit Tutarı: 557,58 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 20.072,71 TL
Aylık Faiz Oranı: %1,39
İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.
TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.
İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet Şubesi ve QNB Mobil şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankaların faiz oranları değişti: 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları...
- 26 Temmuz Pazartesi günü toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar geri gelecek mi?
- Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise nakiller ne zaman açılacak? MEB yerleştirmeye esas nakil takvimi!
- 23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı
- Son teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar söylenir? Bayramın kaçıncı günü biter?
- Kurtlar Vadisi için flaş iddia... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
- Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
- İstanbul’da denize girmek yasak mı? Hangi illerde denize girmek yasaklandı?
- Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanır?