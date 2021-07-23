Bankaların faiz oranları değişti: 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları...

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalardan kredi çekmek için başvuru yapacak olan vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini araştırıyor. Temmuz ayının son haftasına gireceğimiz şu günlerde bankalar tarafından faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Şimdi ise gözler banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisine çevrildi. İşte 23 Temmuz Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankasu kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

23 Temmuz tarihli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

İşte kredi faiz oranlarında son durum;

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38