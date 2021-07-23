23 Temmuz 2021, Cuma
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Bankaların faiz oranları değişti: 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Bankaların faiz oranları değişti: 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların güncel faiz oranları, kredi çekecek vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Kamu ve özel bankalar tarafından yeni faiz oranları açıklandı. Bankaların yeni kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 23 Temmuz Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İtşe son gelişmeler...

İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankalardan kredi çekmek için başvuru yapacak olan vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini araştırıyor. Temmuz ayının son haftasına gireceğimiz şu günlerde bankalar tarafından faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Şimdi ise gözler banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisine çevrildi. İşte 23 Temmuz Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, TEB, İş Bankasu kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

23 Temmuz tarihli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

İşte kredi faiz oranlarında son durum;

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.59
Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,37

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.65
Konut kredisi: 1.41

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2,23 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

ING BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.64

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.69

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA ARACI

Kredi tutarı: 15.000 TL
Vade: 36 ay
Aylık Taksit Tutarı: 557,58 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 20.072,71 TL
Aylık Faiz Oranı: %1,39

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.

TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.

İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

QNB Finansbank İnternet Şubesi ve QNB Mobil şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

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