21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Bitcoin yatırımcılarını umutlandıran haber Elon Musk tarafından geldi! Artık kullanılabilecek

Bitcoin yatırımcılarını umutlandıran haber Elon Musk tarafından geldi! Artık kullanılabilecek

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 21.07.2021 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021
ABONE OL
Bitcoin yatırımcılarını umutlandıran haber Elon Musk tarafından geldi! Artık kullanılabilecek

Elon Musk şirketi Tesla'nın ürettiği araçların alımı konusunda Bitcoin'in ödeme türü olarak kabul edilmeye yeniden başlanılabileceğini açıkladı. Elon Musk mayıs ayında Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin'in kullanımının askıya alındığını duyurmuştu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin Bitcoin'i ödeme türü olarak kabul etmeye "büyük olasılıkla" yeniden başlayacağını belirtti.

Musk, katıldığı bir konferansta, Tesla ve SpaceX'in Bitcoin yatırımının yanı sıra kendisinin de kişisel olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin yatırımları olduğunu aktardı.

Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin'de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.

BITCOİN İLE ALIM DEVAM EDECEK

Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA