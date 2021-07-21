Bitcoin yatırımcılarını umutlandıran haber Elon Musk tarafından geldi! Artık kullanılabilecek
EKONOMİ AA
Elon Musk şirketi Tesla'nın ürettiği araçların alımı konusunda Bitcoin'in ödeme türü olarak kabul edilmeye yeniden başlanılabileceğini açıkladı. Elon Musk mayıs ayında Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin'in kullanımının askıya alındığını duyurmuştu.
Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla geçiş olduğunu belirterek, özellikle Çin'de kullanılmakta olan bir grup kömür santralinin kapatıldığını anlattı.
BITCOİN İLE ALIM DEVAM EDECEK
Musk, "Yenilenebilir enerji kullanım yüzdesinin büyük olasılıkla yüzde 50 veya üzerinde olduğunu ve bu oranı artırmaya yönelik bir eğilim olduğunu doğrulamak için biraz daha özen göstermek istiyorum. Eğer öyleyse, Tesla büyük olasılıkla Bitcoin kabul etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Elon Musk, mayıs ayında Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, çevresel endişeleri gerekçe göstererek Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurmuştu.
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