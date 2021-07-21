Bankalar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar da çalışmalarına ara verdi. Bankalarda işlemleri olan vatandaşlar, bankaların hangi tarihte mesaiye başlayacağını araştırıyor. Para yatırma-çekme ya da kredi işlemleri olanlar tarafından yakından takip edilen banka çalışma saatleri konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bankalar ne zaman açılacak? Bayram sonrası bankalar ayın kaçında açılıyor? Halkbank, Ziraat, Akbank, TEB, ING ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kurum çalışmalara ara veriyor. Bu kapsamda bankalar d bayram boyunca kapalı olacak. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, ING ve tüm bankalar 26 Temmuz Pazartesi günü normal mesaiye başlayacak.