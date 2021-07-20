Kurban Bayramı bereketiyle geldi! Çarşı-pazar hareketlendi

ÇARŞI-PAZAR CANLANDI

İstanbul'da çarşı ve pazarlarda yaşanan hareketlilik, pandemi öncesi dönemi aratmadı. Bayram alışverişinin vazgeçilmez noktalarından biri olan Eminönü pandemi sonrasında en yoğun günlerinden birini yaşadı. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, alışverişe gelen vatandaşlarla dolup taştı.

Esnaf, özellikle turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu söylerken hediyelik çikolata, şeker, baklava gibi ürünlere talebin arttığı kaydedildi. Baklavacılar ve tatlıcılar siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yaparken, baklava fiyatları 30 ila 150 TL arasında değişti. Tatlı üreticileri, bu yıl tüketici tercihlerinde soğuk baklava ve mor baklavanın öne çıktığını söyledi. Kilosu 20-50 TL arasında olan lokum çeşitlerine ilgi büyük oldu.