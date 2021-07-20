Kurban Bayramı bereketiyle geldi! Çarşı-pazar hareketlendi
Pandemi sürecinde kısıtlamasız ilk Kurban Bayramı’nın arife gününde çarşı ve pazarlar canlandı, esnafın yüzü güldü. Kurbanlık satışında son pazarlıklar yapılırken memleketine gidenler otogar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı'nın arife günü vatandaşlar bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın etti. Kurban satış noktalarında son pazarlıklar yapılırken, bayram tatili nedeniyle memleket yoluna düşenler ise otogarlar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.
ÇARŞI-PAZAR CANLANDI
İstanbul'da çarşı ve pazarlarda yaşanan hareketlilik, pandemi öncesi dönemi aratmadı. Bayram alışverişinin vazgeçilmez noktalarından biri olan Eminönü pandemi sonrasında en yoğun günlerinden birini yaşadı. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, alışverişe gelen vatandaşlarla dolup taştı.
Esnaf, özellikle turistlerin de gelmesiyle birlikte satışlarda artış olduğunu söylerken hediyelik çikolata, şeker, baklava gibi ürünlere talebin arttığı kaydedildi. Baklavacılar ve tatlıcılar siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yaparken, baklava fiyatları 30 ila 150 TL arasında değişti. Tatlı üreticileri, bu yıl tüketici tercihlerinde soğuk baklava ve mor baklavanın öne çıktığını söyledi. Kilosu 20-50 TL arasında olan lokum çeşitlerine ilgi büyük oldu.
'BEREKETİYLE GELDİ'
9 günlük bayram tatili nedeniyle satışların bir miktar düştüğünü söyleyen bölge esnafı, bu bayramda satışların hemen hemen pandemi öncesi döneme döndüğüne, satışların özellikle turistlere yapıldığına dikkat çekti.
Eminönü esnafı Hasan Öner, "3-4 gün önce satışlarımız çok yüksekti. Vatandaşın talebine yetişemiyorduk. Bayramın gelmesiyle vatandaşlar memleketlerine gitti. Allah'a çok şükür bu bayram tahminlerimizin de ötesinde bir satışla karşılaştık. Kurban Bayramı gerçekten bereketiyle geldi" dedi.
MEMLEKET YOLCUSU KALMASIN
Bayramı memleketinde sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen vatandaşların arife gününde yola çıkması nedeniyle otogar ve havalimanları oldukça yoğun bir gün geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki otobüslerde boş koltuk kalmadı, bagajlar valizlerle dolup taştı. Uzun bir aradan sonra hareketlilik yaşayan otobüs firmalarının da yüzü güldü. Memleketi Çanakkale'ye gitmek için yola koyulan 50 yaşındaki Mustafa Uslu, "Akrabalarımın yanına gidiyorum" diye konuştu.
KURBANI SON GÜNE BIRAKMAYIN
Bayram tatiline rağmen kurban pazarlarında satışlar arife gününde de tüm hızıyla sürdü. Alibeyköy Çobançeşme Kurban Pazarı'ndaki besiciler fiyatların düşmesi beklentisiyle bayramın son gününe kadar kurban alımını erteleyen vatandaşlara seslenerek, "Fiyatlar düşebilecek en alt seviyede. Kurbanı geciktirmeden alın" tavsiyesinde bulundu.
Engin Korkmaz adlı besici, "Ordu Ünye'den geldim. 33 kurbanın 30'unu sattım. Vatandaşların büyükbaş kurbanlar için bayramın son gününu beklemesine gerek yok. Gelip kurbanlarını alsınlar. Şu anda fiyatlar düşebilecek en alt seviyede zaten" dedi. Giresun'dan gelen Murat Akgün, "Küçükbaş kurban almak isteyenler geciktirmeden alsın. Kurbanlarımızı gönül rahatlığıyla alabilirler. Hepsi veteriner kontrolünden geçiyor" diye konuştu. Muşlu Mehmet Aran da, "Fiyatlarımızı düşürdük şu anda. Vatandaşlar kurbanı geciktirmeden almalı" dedi.
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